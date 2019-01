Invicto no Paulista, Marcelo Veiga está otimista para encarar o Santos

Nesta quinta-feira, o Bragantino entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista diante do Santos, às 19h15 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Comandado por Marcelo Veiga, o Massa Bruta ainda não perdeu na competição.

“O time está pronto, infelizmente tenho a ausência de dois volantes, mas quem entrar dará conta do recado. O Santos é um time bem montado, está em uma toada boa, mas já temos em mente o que fazer para neutralizar a forma deles jogar”, falou o comandante, que está em sua sexta passagem pelo Massa Bruta.

A equipe do interior paulista está concentrada para esse confronto e treinou pela última vez nesta quarta-feira. Adenilson e Jonathan, com lesões no tornozelo e joelho, respectivamente, não irão atuar.

Na tabela de classificação, o Bragantino está na liderança do Grupo C, com 5 pontos conquistados no Paulistão. O grupo ainda conta com Ferroviária, Corinthians e Mirassol.