Bragantino será patrocinado por empresa de criptomoedas

O Bragantino acertou com mais um patrocinador para a temporada, se trata da criptomoeda Martexcoin.

No início do ano, a equipe do interior paulista inovou e começou a aceitar como forma de pagamento de patrocínios criptomoedas, como Bitcoins e Altcoins. Criptomoeda é um tipo de moeda virtual que utiliza a criptografia para garantir mais segurança nas transações online.

“Precisamos sempre estar antenados nas tendências do mercado. As criptomoedas já são uma realidade. O Bragantino é um clube tradicional e de vanguarda, e por isso, temos a obrigação de estudar o mercado, criar soluções e alternativas com o objetivo de potencializar e fomentar ainda mais o meio esportivo”, afirmou o vice-presidente do clube, Luiz Arthur Abi Chedid.

O Bragantino enfrenta o Santos nesta segunda, às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela Paulista.