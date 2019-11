A imagem da nova camisa dois do Botafogo foi vazada nesta sexta-feira. Na cor preta e com escudo em referência ao remo, o clube deve estreá-la no próximo domingo, contra o Corinthians, no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O emblema é uma homenagem ao Club de Regatas Botafogo, com alusões ao título carioca de remo, em 1899, o primeiro da história da instituição, no qual foram vencidas todas as provas na Baía de Guanabara. A informação foi publicada inicialmente pelo FogãoNet.