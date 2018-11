Gatito vibra com retorno vitorioso ao Botafogo

O goleiro Gatito Fernández foi o grande personagem da vitória alcançada pelo Botafogo sobre o Corinthians, neste domingo, no estádio Nilton Santos. Depois de seis meses de inatividade por causa de grave lesão no pulso direito, o goleiro paraguaio fez uma grande defesa nos acréscimos e garantiu a vitória da sua equipe no Campeonato Brasileiro.

“Todos esperavam muito de mim, e consegui ajudar, mesmo sem estar 100%. Eu só queria voltar a jogar”, disse Gatito, na saída de campo, em entrevista ao canal Premiere.

Gatito disse que precisava agradecer a Deus, que lhe deu força durante os momentos difíceis, quando chegou a pensar que sua carreira estava correndo perigo. Ele dedicou o seu retorno vitorioso à namorada e os familiares que estão no Paraguai e que sofreram com ele durante o período sem jogar. Gatito também fez questão de lembrar dos jogadores do Alvinegro carioca. “Eu queria ajudar meus companheiros e ajudar o Botafogo”, comentou.

O goleiro Gatito também aproveitou para agradecer à torcida que apoiou o time do começo ao fim. Ele disse que a presença da torcida no Engenhão faz a equipe ficar mais forte. E destacou o empenho do time na busca pelo resultado. “Com sacrifício e com muita entrega, conseguimos essa vitória”, concluiu.