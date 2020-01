Com japonês próximo, torcedores pedem para Honda bancar Botafogo

O Botafogo tem negociações avançadas para contratar o experiente meio-campista japonês Keisuke Honda. Na esteira das tratativas com o asiático de 33 anos, torcedores do time alvinegro, irreverentes, popularizaram no Twitter a campanha #HondaPatrocinaOBotafogo.

Keisuke Honda tem passagens por clubes como CSKA, Milan e Pachuca e já defendeu a seleção japonesa na Copa do Mundo. O meia está sem clube desde que encerrou sua estadia no holandês Vitesse e chegaria ao Botafogo sem custos, com bônus por metas alcançadas.

Com o clube em situação financeira desfavorável, botafoguenses viram na coincidência dos nomes uma chance para pedir o patrocínio da multinacional Honda, também japonesa. Alguns torcedores, inclusive, chegaram a desenhar camisas com o logotipo da empresa especialmente conhecida pela fabricação de motos e automóveis.

Durante a tarde desta quarta-feira, a campanha #HondaPatrocinaOBotafogo chegou a liderar a lista dos assuntos mais comentados no Twitter. A aceitação da torcida, por sinal, foi decisiva para fazer a diretoria do clube levar adiante a ideia de contratar o japonês, e o negócio pode ser fechado até o fim da semana.