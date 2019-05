Barroca afirma que arbitragem tirou foco da equipe contra o Palmeiras

Embora tenha reconhecido que o Palmeiras foi melhor e mereceu a vitória, o técnico Eduardo Barroca disse que a arbitragem se comportou de forma indevida e coagiu os jogadores do Botafogo durante toda a partida. Na entrevista coletiva, Barroca disse não ter o costume de transferir a responsabilidade dos resultados para a arbitragem, mas disse que até ele foi coagido com ameaça de receber cartão amarelo quando tentou dialogar com o árbitro. “O juiz fez a nossa equipe perder o foco da partida”, disse.

O treinador alvinegro garantiu que o Botafogo vai brigar na partida de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e disse que os últimos resultados negativos vão servir de lição para o grupo.

Eduardo Barroca disse que o Palmeiras tem uma equipe qualificada e dirigida por um treinador de alto nível. O técnico disse que o time paulista dominou o primeiro tempo, mas que o Botafogo conseguiu ajustar a marcação na etapa final e estava brigando por um bom resultado até que surgiu o pênalti polêmico que decidiu o jogo. Mesmo assim, ele se mostra confiante no futuro da equipe no Brasileirão.

“O Botafogo tem capacidade de absorver esses resultados e partir para a reação dentro da competição”, afirmou. Para o treinador do Botafogo, é importante que os jogadores desliguem a chave e se concentrem no próximo compromisso. A equipe de General Severiano vai enfrentar o Sol de América no jogo de volta da Sul Americana e precisa de um empate para seguir no torneio internacional.