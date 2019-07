Barcelona não se empolga com Neymar e é atacado por negociação com Griezmann

O Barcelona está envolvido em negociações polêmicas nesta janela de transferência. Primeiro, convive com os constantes comentários da volta de Neymar, algo que o presidente Josep María Bartomeu voltou a negar nesta sexta-feira. O dirigente ainda repetiu uma frase dita anteriormente de que “Dembelé é melhor do que o brasileiro” e citou que o PSG coloca obstáculos em uma possível transação.

“O Neymar quer deixar a França, mas o PSG não quer liberar o jogador”, afirmou.

Ainda por cima, a diretoria do Atlético de Madrid publicou uma nota criticando a postura do Barcelona na negociação de contratação de Antoine Griezmann e exigindo a reapresentação do craque francês para a pré-temporada.

O presidente do Barcelona alegou que as primeiras conversas para a contratação de Griezmann teriam ocorrido na quinta-feira. De acordo com os Colchoneros, as partes teriam entrado em acordo no mês de março: “em um momento da temporada em que o clube estava disputando não só a eliminatória da Champions League contra a Juventus, mas também o título da Liga contra o próprio FC Barcelona.”

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) 5 de julho de 2019

O Atlético admite que na quinta-feira houve uma reunião entre dirigentes dos clubes, na qual um representante do Barça teria solicitado que o pagamento do valor da cláusula de rescisão fosse adiado. No comunicado, o clube alega ter negado o pedido: “A resposta do Atlético de Madrid foi obviamente negativa, pois acreditamos que o FC Barcelona e o jogador desrespeitaram o Atlético de Madrid e todos os seus adeptos.”, descreveu o comunicado

Em relação à conduta de Griezmann, a diretoria do Atlético de Madrid diz ter entrado em contato com ele e seus representante, exigindo que “em cumprimento de suas obrigações contratuais”, o jogador esteja presente na reapresentação do elenco no próximo domingo.

Griezmann chegou ao Atlético de Madri na temporada de 2014/2015, e de lá pra cá se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial, ganhando destaque no clube e seleção francesa.

