Barcelona estabelece preço para negociar Coutinho

Com diversas especulações em torno do futuro de Philippe Coutinho, o Barcelona estabeleceu o valor para negociar o brasileiro. Atualmente, o meia está emprestado ao Bayern de Munique, mas a tendência é que os alemães não exerçam a opção de compra, e o jogador fique disponível no mercado.

De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, o clube catalão só aceitaria ceder Coutinho por 100 milhões de euros (cerca de R$ 587 milhões). Caso nenhuma equipe ofereça esta quantia, o atleta de 29 anos pode permanecer no Camp Nou. Afinal, o próprio técnico Quique Setién já afirmou que gostaria de contar com ele no elenco.

Apesar das movimentações no mercado, o futuro de Coutinho só deve ser definido quando o futebol for retomado. Com a paralisação, não é possível prever como funcionará a janela de transferências.

Agora, Philippe Coutinho espera, ao menos, poder encerrar a temporada com o Bayern de Munique. Há diversos debates para que o Campeonato Alemão retorne em maio, mas a decisão precisará ser aprovada pelo governo local.

