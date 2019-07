Barça oferece R$ 420 milhões e mais dois jogadores por Neymar, diz TV

A novela envolvendo Barcelona, Neymar e Paris Saint-Germain ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Isso porque, de acordo com a emissora Sky Sports, os catalães teriam enviado uma proposta astronômica pelo camisa 10, que pode retornar ao clube dois anos após sua saída. A oferta seria de 100 milhões de euros (R$ 420 milhões), mais dois atletas do elenco blaugrano.

Os dois jogadores seriam escolhidos a gosto do PSG, dentro de uma lista pré-determinada pelos grenás. Esta seria formada por: Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Ousmane Dembelé, Nelson Semedo e Malcom.

Vale lembrar que, nos dois últimos dias, a imprensa europeia chegou a noticiar outras propostas do Barça pelo brasileiro. Estas, no entanto, girariam em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões), mais dois jogadores, que, no caso, seriam Coutinho e Dembelé, ou Rakitic.

O clube parisiense, porém, seria irredutível em relação à negociação. Os franceses não aceitariam liberar Neymar sob nenhuma hipótese, a não ser que sejam recuperados os 222 milhões de euros (mais de R$ 930 milhões na cotação atual) investidos há duas temporadas.

Enquanto isso, Neymar treina normalmente no Parque dos Príncipes. O astro já teria manifestado o desejo de deixar o PSG e aguarda as tratativas para definir seu futuro.

