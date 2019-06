Geninho elogia defesa do Avaí e pede jogadores “cascudos”

O Avaí empatou por 0 a 0 com o São Paulo, no último sábado, na Ressacada, e segue sem vencer após oito rodadas no Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado ruim, o técnico Geninho elogiou a atuação de sua equipe diante do Tricolor paulista.

“O São Paulo jogou o tempo todo com a bola no chão. Temos que elogiar nossa postura defensiva. Se a gente não tivesse feito uma boa partida na defesa, teríamos perdido. Não foi um grande jogo técnico para nenhum dos lados. Uma equipe inibiu a outra do jogo”, avaliou.

Com o empate, o Avaí chegou a 11 jogos sem vencer na temporada, sendo oito deles na Série A do Brasileiro, o que faz o time permanecer na lanterna do torneio, com apenas quatro pontos. Diante deste cenário, Geninho ressaltou a importância de ter jogadores mais experientes no elenco do Leão.

“A cada rodada que passa e você não ganha, a responsabilidade aumente. Por isso que precisamos de jogadores cascudos para segurar a bala. A maioria dos nossos jogadores são garotos”, concluiu.

Para piorar, o próximo compromisso do Avaí é o embate com o líder Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa América.