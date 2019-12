Diretoria do Avaí aciona STJD para reverter decisão de torcida única no Maracanã

Após a confirmação de Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do Flamengo, que a última partida desta temporada no Maracanã teria apenas torcida do Rubro-Negro, a diretoria do Avaí publicou, na manhã desta quinta-feira, uma nota oficial a respeito da decisão. A partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para às 20 horas (de Brasília).

Em seu twitter oficial, o dirigente do Flamengo anunciou e comemorou a exclusividade para a despedida.

“Flamengo e Avaí será jogo de torcida única. Vamos fazer uma festa linda !! Um MaracaFla, de despedida do time aqui no RJ”, escreveu.

Segundo o comunicado do Avaí, a equipe carioca já havia tentado comprar o espaço destinado aos torcedores visitantes, mas a proposta foi rejeitada.

“O Flamengo, então, confirmou a abertura do setor de visitantes. Ainda nesta terça-feira, dois dias antes da partida, o Flamengo informou ao Avaí como se daria a venda dos ingressos para sua torcida, detalhando o setor destinado e valores. Daí a enorme surpresa e indignação ao recebermos no início da noite de ontem a informação de que, após reunião de diretoria, o Flamengo optou por não destinar mais ingressos de visitante”, esclareceu no site oficial.

Ainda nesta publicação, a diretoria avisa ao torcedor que tentará, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), reverter a decisão tomada pela diretoria flamenguista.

“Informar ao seu torcedor que protocolou pedido junto ao STJD para que se restabeleça a venda dos ingressos ao setor visitante. Tomará todas as medidas jurídicas disponíveis para a reparação dos inúmeros danos que a decisão descabida do Flamengo traz ao clube e sua torcida”, completaram.

Abaixo, confira na íntegra a nota oficial do Avaí:

O Avaí Futebol Clube esclarece que, diante da decisão do Clube de Regatas Flamengo em não disponibilizar para venda os ingressos da partida de hoje, 05/12, no setor de visitantes, destinados à torcida do Avaí, decidiu buscar junto à Justiça Desportiva uma solução em defesa de seu torcedor.

O Avaí recebeu uma oferta do clube carioca para a venda do espaço ainda na semana passada. Em respeito aos seus torcedores, negou a oferta proposta. O Flamengo, então, confirmou a abertura do setor de visitantes. Ainda nesta terça-feira, dois dias antes da partida, o Flamengo informou ao Avaí como se daria a venda dos ingressos para sua torcida, detalhando o setor destinado e valores. Daí a enorme surpresa e indignação ao recebermos no início da noite de ontem a informação de que, após reunião de diretoria, o Flamengo optou por não destinar mais ingressos de visitante. Sequer o número de cortesias que TODOS os clubes destinam reciprocamente uns aos outros nos jogos de ida e volta foram disponibilizados.

Diante destes fatos, manifesta-se o Avaí Futebol Clube no sentido de:

1. Informar ao seu torcedor que protocolou pedido junto ao STJD para que se restabeleça a venda dos ingressos ao setor visitante. Tomará todas as medidas jurídicas disponíveis para a reparação dos inúmeros danos que a decisão descabida do Flamengo traz ao clube e sua torcida;

2. Alertar as autoridades competentes, assim como à CBF e ao próprio Flamengo, que existe um número expressivo de torcedores no Avaí no Rio de Janeiro para assistir à partida desta noite. Os responsáveis por esta decisão são também responsáveis pelos riscos à integridade física destes torcedores.

3. Lamentar o não cumprimento da política de reciprocidade. Ainda na semana passada vimos diretores do Flamengo esbravejarem contra a decisão de torcida única na partida contra o Palmeiras. E agora? Exige-se reciprocidade mas não adota na prática o seu discurso?

4. Lamentar que essa decisão deve-se a uma disputa com a torcida rival pelo maior público do ano. Será que, em nome da rivalidade, deve o Flamengo deixar de lado valores éticos e morais? Esse é o “novo” que tanto se propala?

Por fim, o Avaí reconhece o exitoso trabalho da diretoria do Flamengo. Reconhece sua imensa torcida. Mas as novas práticas de gestão devem estar alinhadas à adoção de princípios éticos, de retidão nos atos e de cumprimento aos acordos. E faltou tudo isso ao Flamengo nesta descabida e lamentável decisão de sua diretoria. Espera-se que os tribunais acionados pelo Avaí F.C. deem em tempo adequado a resposta que restabeleça a justiça, o bom senso e o respeito aos torcedores avaianos.

