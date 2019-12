Sampaoli se reúne com Atlético-MG em BH; diretoria aguarda resposta

Após recusar a oferta do Palmeiras, o técnico Jorge Sampaoli negocia com o Atlético-MG. Representantes do clube e o treinador argentino se reuniram na tarde desta quinta-feira, em Belo Horizonte, para discutir um acordo para 2020, noticiou o site Superesportes.

Segundo a publicação, o comandante pediu bastante para assinar com o Galo. Além de salário alto, Sampaoli quer reforços para contar com um time competitivo na temporada. Os mineiros fizeram uma contra-proposta e agora aguardam a resposta do argentino.

No início do mês, o Palmeiras desistiu da negociação com o treinador por não concordar com a pedida financeira realizada por Sampaoli. Dias depois, em entrevista a agência EFE, o argentino relatou que pretendia seguir no país apenas se tivesse condições de brigar pelo título nacional.

“Não chegamos (Sampaoli e Palmeiras) nem a um acordo econômico nem sobre as posturas esportivas. O Brasil é um país muito exigente, o Flamengo avançou muito na comparação com os demais e minha ideia de ficar no país era para brigar pelo torneio (Brasileirão). Isso não aconteceu”, relatou.

Sampaoli chegou ao futebol brasileiro no inicio do ano, quando assumiu o Santos em contrato de duas temporadas. No comando do Alvinegro Praiano, o técnico não conquistou títulos, mas fez trabalho sólido e acima do esperado com o time no Brasileirão, terminando com o 2 lugar. Ao fim do campeonato, pediu rescisão do contrato.

