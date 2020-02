Após início ruim no Paulista, Água Santa contrata Pintado como treinador

Depois de ser derrotado nas três primeiras partidas do Campeonato Paulista, o Água Santa demitiu o treinador Fernando Marchiori e já agiu rápido na substituição. O clube de Diadema anunciou a contratação de Pintado para o restante da disputa do estadual.

No ano passado, Pintado teve um trabalho de destaque na recuperação do Figueirense. O técnico chegou à equipe catarinense com nove rodadas a serem disputadas pela Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu evitar o rebaixamento do clube. Com o treinador, o Figueira venceu duas partidas e empatou outras sete.

Aos 54 anos, Pintado já tem um longo currículo como treinador. O profissional já comandou equipes como o Guarani, a Ponte Preta e o Náutico, além de ter passagens pelo León e Cruz Azul, clubes mexicanos.

Até o momento, o Água Santa é o lanterna do grupo A do Paulistão, sem nenhum ponto somado. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Ituano, no domingo, às 11h, em casa.