Melhor brasileiro na São Silvestre, Ederson Vilela comemora resultado

Sem contar com um brasileiro no lugar mais alto do pódio desde 2010, a 93ª edição da São Silvestre teve Ederson Vilela como melhor representante do Brasil. Com um tempo de 46min58s, o fundista paulista encerrou a sua participação na 12ª colocação da prova e comemorou o resultado.

“Dei um passo a mais. Sétimo colocado e segundo brasileiro. Melhor brasileiro foi algo a mais para mim neste ano. Tive um começo de prova forte, como todos os outros, porém venho de uma temporada bem forte, com bons resultados, não consegui acompanhar o ritmo deles até o final. Fiz uma prova mais conservadora. Foi um resultado favorável e levo mais um aprendizado para 2018”, avaliou.

Apesar de ser o melhor brasileiro nesta edição, o maratonista acabou terminando a corrida quatro posições acima do que havia feito no ano anterior, quando foi sétimo colocado. Na ocasião, apesar de terminar numa colocação melhor, Ederson havia sido o segundo melhor representante do país.

“Eu acredito que é melhor ser sétimo, mas o gosto de ser o melhor brasileiro é muito bom. Porque é a confirmação de que você é um dos melhores do país. Ainda falta muito para nós brigarmos com eles (africanos), mas eu espero no decorrer da minha carreira eu sempre ir melhorando”, completou.