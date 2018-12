Focado na São Silvestre, Cipó lamenta fim de atletismo do Cruzeiro

Campeão das Dez Milhas Garoto em 2018, além de vice da Maratona Internacional de São Paulo e da Maratona de Berlim, o atleta Wellington Bezerra está focado na São Silvestre apesar do fim das atividades de atletismo do Cruzeiro em 2019.

Presente na entrevista coletiva dos principais competidores da edição deste ano da corrida de rua mais tradicional e famosa do Brasil, neste sábado, Cipó conversou com exclusividade à Gazeta Esportiva e lamentou não vestir mais a camisa cruzeirense no próximo ano.

“Temos contrato até dezembro de 2019 e, pelo que eu fiquei sabendo através do diretor técnico, Alexandre Minardi, já surgiram as rescisões. Para mim, ainda não chegou o documento, cheguei em São Paulo neste sábado. Mas procurei não sair do foco, não me expor em redes sociais, porque o momento agora é de São Silvestre”, justificou.

Presente na equipe celeste desde 1984, as modalidades de atletismo do clube mineiro tiveram que ser encerradas por uma política de contenção de despesas e falta de patrocínios. A São Silvestre de 2018, portanto, será a última prova do Cruzeiro nas corridas de rua.

Apesar disso, Wellington Bezerra reiterou seu foco na prova do dia 31 de dezembro e declarou seu sonho de triunfo na disputa.

“Venho de uma boa temporada, com grandes resultados e provas. Estou confiante de estar entre os primeiros colocados. Sei da dificuldade de prova e dos nomes, mas a esperança é a última que morre. Em 1997, o Émerson Iser Bem não era visto como favorito a ganhar a prova e venceu um dos maiores atletas da São Silvestre, o Paul Tergat. Estou confiando em meu trabalho, um pouco triste por ser, provavelmente, a última prova que corremos com a camisa do Cruzeiro, mas independente de qualquer coisa vamos fazer o nosso trabalho”, contou Cipó.

* Especial para a Gazeta Esportiva