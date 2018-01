Confira os resultados da 93ª Corrida de São Silvestre

Os resultados da 93ª Corrida Internacional de São Silvestre já estão disponíveis no site oficial da prova. Nesta edição de 2017, 30 mil atletas disputaram a tradicional competição pelas ruas de São Paulo, com a vitória do etíope Dawitt Admasu entre os homens e da queniana Flomena Cheyech no feminino.

Veja aqui o resultado geral da São Silvestre 2017!

Confira o pódio da prova feminina:

1: Flomena Cheyech (QUE) – 50min18s

2: Sintayehu Hailemichael (ETI) – 50min55s

3: Birhane Dibaba (ETI) – 50min77s

4: Wude Ayalew Yimer – 51min35s

5: Paskalia Chepkorir – 51min55

Confira o pódio da prova masculina:

1: Dawitt Admasu (ETI) – 44m17s

2: Belay Bezabh (ETI) – 44m33s

3: Edwin Rotich (QUE) – 44m43s

4: Birhanu Balew (BAH) – 45m06s

5: Paul Kipchumba Lonyangata (QUE) – 45m28s