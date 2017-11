93ª Corrida de São Silvestre encerra primeiro lote de inscrições

A 93ª Corrida Internacional de São Silvestre fechará o ano esportivo no dia 31 de dezembro, reunindo corredores de todo o país e também do exterior. A força da principal corrida de rua da América Latina mais uma vez se confirma com o término da primeira fase de inscrições nesta sexta-feira (17), uma semana antes do prazo oficial, marcado para 24 de novembro. Agora, a organização da prova fará o levantamento das confirmações para definir se haverá reabertura das inscrições.

O evento reunirá 30 mil atletas, que enfrentarão o desafio de 15 km por ruas e avenidas da capital Paulista. A largada será na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente (“pipocas”).

O Comitê Organizador informa que essas dinâmicas estão sendo implantadas em fase experimental para melhor atender os atletas oficialmente inscritos e pede gentilmente a colaboração dos demais. As áreas de largada terão seus acessos controlados a partir da Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal e a dispersão a partir da Rua Joaquim Eugênio de Lima até e Alameda Casa Branca. Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente inscritos e usuários locais.

Mais informações no site oficial da prova: www.saosilvestre.com.br.