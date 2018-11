Bicampeão no Brasil, Alonso será homenageado em Interlagos

Entre os dias 9 e 11 de novembro, Fernando Alonso disputará pela última vez o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Prestes a se aposentar da categoria, o espanhol será homenageado pela organização da prova, a ser disputada no autódromo de Interlagos.

O anúncio foi realizado por Tamas Rohonyi, promotor do evento, em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira. Sem entrar em maiores detalhes, ele reconheceu os grandes feitos do piloto ibérico no traçado paulistano.

“Faremos uma homenagem ao Fernando, que se tornou duas vezes campeão do mundo em Interlagos”, disse Tamas, referindo-se aos títulos de 2005 e 2006, quando Alonso guiava pela Renault.

Atualmente na McLaren, equipe pela qual jamais vingou, o piloto de 37 anos é apenas o décimo colocado do Mundial 2018, com 50 pontos. Alonso ainda não decidiu o que fará em 2019, se vai disputar somente o Mundial de Endurance (WEC), ou se irá para a Fórmula Indy.

Seja como for, a expectativa é de que a atmosfera de Interlagos no próximo dia 11 seja semelhante àquela da despedida de Felipe Massa, em 2017, quando ele guiou a Williams no último GP Brasil de sua carreira.

Afinal, além do bicampeonato, Fernando Alonso acumula um total de oito pódios em Interlagos. Sua despedida da categoria será em Abu Dhabi, no dia 25 de novembro.