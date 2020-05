2020: o melhor ano para começar a apostar no Brasil?

Todos os dias, milhares de brasileiros utilizam serviços internacionais para fazer apostas esportivas. Existem vários sites de apostas esportivas em que a participação de jogadores brasileiros é autorizada, mas para já, a indústria ainda não está devidamente regulamentada em solo nacional. Uma realidade que pode mudar já em 2020, como lhe mostraremos de seguida.

Fora do Brasil, as apostas esportivas são um negócio em crescimento que movimenta milhões de dólares mensalmente e que envolve fãs de todo o tipo de esportes. Se houve um tempo em que apostar através da Internet era considerado perigoso e arriscado, hoje em dia o jogo online é tão regrado e vigiado que apostar é mais seguro do que nunca.

Na Europa e nos Estados Unidos, as apostas esportivas já fazem parte da cultura dos jogadores e envolvem um cada vez maior número de diferentes tipos de apostas e esportes de nicho. Mas será que em 2020 vai chegar a vez dos brasileiros?

Apostas esportivas no Brasil

Mesmo sem estar devidamente regulamentado, o sector das apostas esportivas no Brasil envolve receitas superiores a R$ 4 bilhões todos os anos. Os jogadores brasileiros representam um dos mercados mais atrativos da América do Sul, e os brasileiros parecem ter um apetite inato pelo mundo das apostas esportivas. No Brasil, cerca de 70% das apostas feitas através da Internet estão relacionadas com o futebol, mas outras modalidades como o basquete e as corridas de cavalos têm vindo a crescer em popularidade.

Tendo em conta o potencial do mercado brasileiro, a regulamentação dos sites de apostas esportivas em solo nacional pode estar para breve. As grandes marcas estão interessadas em investir milhões no Brasil, e Flávio Bolsonaro deslocou-se recentemente aos Estados Unidos para discutir a possibilidade da legalização dos casinos em território brasileiro. Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem todos os recursos para criar um mercado de apostas forte, e a regulamentação dos jogos de sorte e azar (que incluem as apostas esportivas) parece finalmente estar a ser discutida pelos poderes políticos. Poucos esperavam que tal acontecesse durante o governo conservador de Bolsonaro, mas a aptidão econômica do Brasil e o interesse dos investidores internacionais pode ajudar a acelerar o processo de criação de nova legislação.

O futebol no centro

Não é possível falar de apostas esportivas sem mencionar o futebol. O futebol não é só o mais popular esporte do mundo, como aquele que mais se relaciona com o mundo das apostas esportivas. As grandes marcas do gênero associam-se com frequência a clubes de futebol nos campeonatos da Europa, contribuindo com patrocínios milionários. Os grandes eventos de futebol estão também associados ao crescimento dos sites de apostas esportivas. No Campeonato do Mundo de 2018, por exemplo, quantias superiores a R$ 570 milhões foram movimentadas através da Internet.

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil abrirá também a porta a este tipo de patrocínio, contribuindo para o crescimento do futebol brasileiro. Numa altura em que o Brasileirão, tradicionalmente visto como um campeonato fechado a estrangeiros, parece reforçar a sua aposta em treinadores e jogadores vindos de mercados pouco comuns como a Europa ou a Ásia (Jorge Jesus, treinador do Flamengo, sendo o mais célebre exemplo), o espírito parece ser um de abertura no futebol brasileiro. Segundo os especialistas, o mundo das apostas esportivas no Brasil tem o potencial para gerar receitas até R$ 6 biliões, sem contar com eventuais patrocínios e estratégias de marketing.

Tipos de aposta

Uma das maiores evoluções ao nível das apostas esportivas diz respeito ao número de diferentes apostas que são permitidas. Existem vários tipos de apostas associadas ao futebol e a outras modalidades. Hoje em dia, os jogadores podem não só apostar no resultado de uma partida, como em vários outros fatores, sendo que alguns deles nem sequer dizem diretamente respeito aos jogos. Afinal, os fãs de esporte podem, por exemplo, apostar em quem será o vencedor da Bola de Ouro ou se determinado jogador será ou não vendido num determinado período do mercado de transferências.

É ainda possível apostar em quem será o primeiro jogador a marcar gol num determinado jogo, se um determinado jogo acabará ou não empatado, se ambas equipas vão ou não marcar, e ainda em apostas acumuladas, conhecidas como Accas.

Onde apostar?

Se não deseja esperar pela regulamentação total das apostas esportivas no Brasil, passar por serviços internacionais e deixar lá a sua aposta pode ser uma boa ideia. Sites como o Bet365, o Betfair, ou o Betsson oferecem bónus de apostas e boas-vindas a novos membros e podem ajudá-lo a começar a apostar com segurança. Ao todo, existem mais de 25 sites de apostas que autorizam a inscrição de brasileiros e que operam de forma segura e legal através de servidores localizados fora do país.

No momento de apostar, tenha cuidado com os sites impostores e verifique sempre se um site é seguro antes de se registrar.