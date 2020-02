Yony González diz não estar 100%, mas se coloca à disposição para jogar o clássico

Nesta sexta-feira, Yony González foi apresentado oficialmente como jogador do Corinthians no CT Joaquim Grava. O atacante colombiano vestiu a camisa 11 do Timão e falou sobre a expectativa de fazer a estreia pelo seu novo clube.

Yony já está inscrito no BID da CBF e, portanto, está regularizado para jogar pelo Corinthians. O atacante revelou que não está 100% fisicamente, mas quer entrar em campo para mostrar seu futebol.

“Fisicamente me sinto bem, não estou 100%, estava um pouco parado, mas tendo a oportunidade de estrear vou me preparar, treinar e mostrar o porquê de Yony Gonzalez ter vindo ao Corinthians”, afirmou o colombiano.

Na entrevista, Yony aproveitou para falar um pouco mais sobre suas principais características. Apesar de ser um ponta de velocidade, o atleta também pode atuar como centroavante.

“Sou um jogador rápido, que joga sempre para frente, que faz muitos gols, espero colocar minhas características a serviço do Corinthians e mostrar por que me buscaram”, completou.

No momento, as principais opções de lado de campo que Tiago Nunes tem à disposição são Pedrinho, Everaldo, Janderson, Madson e, agora, Yony. Para a posição de centroavante, o colombiano terá a concorrência de Boselli, Vagner Love e Gustagol.

Depois de cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ocupa a segunda colocação do grupo D, com sete pontos. O clássico contra o São Paulo acontece neste sábado, às 19h, no Morumbi.