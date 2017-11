Twitter do Paraná celebra, provoca rival e vai à loucura com acesso

O Paraná disputará a elite do Campeonato Brasileiro em 2018. Neste sábado, atuando no Rei Pelé contra o CRB, o Tricolor da Vila precisava de uma vitória simples para se assegurar no G4, e conseguiu o triunfo graças a um gol contra do zagueiro Audálio.

A equipe paranaense garantiu o acesso com os tropeços de outros dois adversários que também estavam na briga. O rival Londrina empatou com o América-MG por 0 a 0 (ficou com 59 pontos), e o Oeste perdeu para o ABC por 2 a 0 (ficou com 58 pontos). O Tricolor chegou a 63 e está em terceiro lugar na Série B. Confira a festa no Twitter do clube antes, durante e após a partida.

Hoje o estagiário acordou meio assim. Rindo mas de nervoso. pic.twitter.com/RGmbVBfFk1 — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Na volta pra Curitiba vou precisar comprar um aparelho pra surdez. Caixa de som que tocou o hino tava ligada no máximo, só pode. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

QUASE O ZAGUEIRÃO DELES MARCA CONTRA. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

O estagiário tá com princípio de Parkinson. É muito nervosismo. Coisa de doido! — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

PUTA MERDA! TAMO GANHANDO. TAMO SUBINDO. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

ESSE 4G MALDITO NÃO AJUDOU NA HORA DO GOL. TAMO GANHANDO, 1×0. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

ALEMÃO INVADIU A ÁREA, BATEU PRO GOL E O ZAGUEIRO FEZ CONTRA. UM A ZERO PRA NÓIS! — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

SÃO RICHARD! QUE DEFESA. VTNC! QUE GOLEIRO! — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Termina juizão. Na moralzinha. Tá foda! Acaba esse jogo. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

HABEMUS ACESSO. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Pra quem não acreditava que a gente chegaria, AQUELE ABRAÇO! — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Andou na prancha, cuidado o TubHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHSHAHSHAHAHSHSHSHSHSHAHHSHSUDBRIDEHHSGWUEHE — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Se rolar um sinal, uma olhada que seja. Puxa, agarra e beija. E rolou, @_SerieA_2017! ❤💙 — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava e de você não quero me lembrar de nada, @_SerieB_2017. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

O PARANÁ CLUBE VAI ACABHUAHUAHUAHSIASJSJDLKSNFDASKUFHDUKSFNKLSDNFUKLDSHFKJSDNFSDNFKLUHFKSDNF,SDNFJKDSBFKJSDBFJKSDNBFJNSFUSDHFUKSDBFJSNDFUKSDHFUDSHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSHFUKSDHFUSDHFDFHSS. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017