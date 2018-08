Sem amor: antes de tentar Vagner Love, Santos recusou Zé Love

O Santos ficou perto de contratar Vagner Love, do Besiktas-TUR, mas não conseguiu. Antes, o Peixe poderia ter contratado outro “artilheiro do amor”: Zé Love.

O atacante foi oferecido ao executivo de futebol Ricardo Gomes, porém, não foi aprovado pela diretoria e comissão técnica. Ele foi campeão da Libertadores pelo alvinegro em 2011.

Sem acerto com o Santos, Zé Eduardo foi contratado pelo Oeste em contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2019. O jogador de 30 anos estava no Al Fasaily, da Arábia Saudita.

Zé iniciou a carreira no Palmeiras e passou por outros clubes como a Portuguesa, Vitória, Figueirense, Goiás, Grêmio e Coritiba, além do Santos e Genoa e Siena, na Itália.