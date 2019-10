Santos e Palmeiras colocam vice-liderança em jogo na Vila Belmiro

Confira este e outros vídeos em

O vice-líder do Campeonato Brasileiro pode mudar na noite desta quarta-feira. Às 21h30 (de Brasília), os rivais Palmeiras e Santos, principais perseguidores do Flamengo, entram em campo na Vila Belmiro para um confronto que vale o segundo lugar do torneio nacional.

Com 52 pontos ganhos, o Flamengo detém a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 47 pontos e o Santos, 44. Como os dois rivais contabilizam as mesmas 13 vitórias, em caso de triunfo na Vila Belmiro, o time praiano iguala a pontuação do adversário e ainda leva vantagem no critério de desempate.

O Santos do técnico Jorge Sampaoli tem cinco desfalques confirmados. Evandro está suspenso e Cueva (Peru), Derlis (Paraguai), Felipe Jonatan (pré-olímpica) e Soteldo (Venezuela) estão com suas seleções. Em compensação, Lucas Veríssimo retorna.

Com as ausências, Sampaoli deve dar sequência a Tailson no ataque, o herói da vitória sobre o Vasco. Everson, um dos titulares confirmados, falou antes do clássico na Vila.

“Jogo difícil, um clássico, onde provavelmente será decidido nos detalhes. Nossa equipe trabalha muito concentrada, focada. Uma vitória nos coloca na segunda colocação, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais. Vamos trabalhar em busca da terceira vitória seguida para ter mais confiança”, afirmou o goleiro, em entrevista coletiva na última terça-feira.

Livre de suspensão, o técnico Mano Menezes volta ao banco de reservas do Palmeiras para buscar o oitavo jogo seguido sem derrota em sua gestão. Nas duas últimas rodadas, o time alviverde apenas empatou, o que possibilitou ao Flamengo aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

“Precisamos continuar trabalhando para ver se ainda conseguimos buscar o título. Tem muito campeonato pela frente. A vantagem do líder aumentou, mas devemos ter tranquilidade neste momento para poder buscar o Flamengo”, disse Dudu após o empate contra o Atlético-MG.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez, convocados por suas seleções, são desfalques. Enquanto Fernando Prass e Jailson brigam pela vaga na meta, Luan jogará no miolo da defesa. No ataque, Luiz Adriano, recuperado de desgaste físico, retorna no lugar de Borja. Na meia, concorrem Lucas Lima e Gustavo Scarpa.

No primeiro turno, o Palmeiras, ainda com Felipão no comando, venceu o Santos por 4 a 0 no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

Data: 9 de outubro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Flavio de Souza

Assistentes: Danilo Manis (Fifa) e Neuza Back (Fifa)

VAR: José Filho

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Luan Peres), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

PALMEIRAS: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano

Técnico: Mano Menezes