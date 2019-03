8 /11 /11

Contratado pelo ​Palmeiras por empréstimo em 2013, Alan Kardec negociava um acordo para seguir no Verdão. Menos de um mês depois, o atacante foi apresentado no São Paulo. Paulo Nobre, então presidente do Alviverde, acusou a gestão são-paulina de agir de forma antiética. Carlos Miguel Aidar, à época presidente do Tricolor, tratou de responder as acusações, dando uma entrevista coletiva comendo bananas e dizendo que o "Palmeiras havia se apequenado" (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)