Quatro grandes de São Paulo pedem liberação de cerveja nos estádios

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo se uniram para pressionar o governador João Doria (PSDB) nesta sexta-feira pedindo a liberação da cerveja nos estádios. Pelas redes sociais, os clubes publicaram uma nota convocando a torcida a apoiar o movimento.

Estádio de futebol é o único local onde é proibido beber cerveja em São Paulo. A Assembleia Legislativa já liberou, agora está nas mãos do Governador para sancionar. É hora de mudar isso, nação tricolor! #LiberaBrejaSP pic.twitter.com/RxZBz64MUT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 28, 2019

“Estádio de futebol é o único local onde é proibido beber cerveja em São Paulo. A Assembleia Legislativa já liberou, agora está nas mãos do Governador para sancionar. É hora de mudar isso #LiberaBrejaSP”, publicaram Corinthians, Santos e São Paulo. “A Assembleia Legislativa de SP já aprovou, agora só falta sancionar. #LiberaBrejaSP”, escreveu o Palmeiras.

A medida foi a primeira dos clubes após a reunião de terça-feira. Os presidentes se encontraram em São Paulo e discutiram diversos assuntos, entre eles a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. O número de jogadores inscritos no Campeonato Paulista e o calendário também foram assuntos discutidos no bate-papo, assim como a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro.

A Assembleia Legislativa de SP já aprovou, agora só falta sancionar.#LiberaBrejaSP pic.twitter.com/Bz7FuE8ZMa — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2019

O tema da liberação de cerveja nos estádios ganhou força após a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar neste mês projeto que autoriza o consumo e venda em arenas esportivas no estado. No entanto, o governador já afirmou que “sendo inconstitucional, o governador não pode sancionar. Irei vetar”.