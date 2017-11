Planejamento do Fluminense para 2018 passa pela permanência de Abel

A derrota de 3 a 1 para o Corinthians não livrou matematicamente o risco de rebaixamento no Fluminense. Apesar disso, internamente, o clube já projeta a próxima temporada, pois sabe que as chances de cair são mínimas, uma vez que tem 43 pontos e ainda enfrentará rivais que estão lutando contra a degola. E o planejamento para 2018 passa preferencialmente pela permanência do técnico Abel Braga.

Homem de confiança do presidente Pedro Abad, o atual treinador do Fluminense ainda não garantiu a renovação de contrato. Muito pelo contrário. Após o duelo contra o Corinthians, em entrevista coletiva, Abel falou das dificuldades do ano, mas, deu a entender que a prioridade é mesmo o Tricolor.

“Posso dizer que nunca tive um trabalho tão difícil na minha vida. É necessário rever muitas coisas. Temos que sentar ao fim do ano e conversar. O peso precisa ser menor, pois não se pode cobrar os meninos com essa pressão. Meu foco é no Fluminense. Quando acabar a temporada vamos sentar e avaliar o trabalho”, disse o treinador, que nunca escondeu a sua identificação com o clube.

Nos últimos dias Abel Braga viu seu nome ligado ao noticiário envolvendo outros clubes. Notícias dão conta de que o Internacional procurou o treinador pouco depois de ter demitido Guto Ferreira. O Palmeiras também estaria monitorando o comandante. Pedro Abad chegou a se posicionar via nota oficial:

“Após acompanhar inúmeras especulações criadas sobre o futuro do técnico Abel Braga, venho esclarecer alguns pontos importantes. Acredito no potencial do nosso treinador, na sua experiência e no seu caráter. Um treinador totalmente identificado e que reconhece o verdadeiro valor de trabalhar no nosso Tricolor. Eu, na figura de presidente do Fluminense Football Club, não posso me curvar à pressões ou qualquer outra coisa que fuja das minhas convicções”, disse o presidente

“No Fluminense estamos fazendo um trabalho sério, responsável e que visa sim um futuro vitorioso e de glórias. É óbvio que não estou satisfeito com os resultados, mas sei que sacrifícios precisam ser feitos para trilhar um caminho repleto de conquistas. Eu seguirei firme nessa luta e espero contar com o apoio de todos que pretendem contribuir para tornar o nosso clube ainda mais forte. Eu e Abel estamos fechados, trabalhando para colocar o Fluminense no lugar de onde nunca deveria ter saído, que é o topo”, completou Pedro Abad.

Dentro de campo o elenco retornou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e o elenco volta a treinar nesta tarde de sexta-feira. O próximo compromisso é o confronto com a Ponte Preta na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 36ª rodada do Brasileirão.