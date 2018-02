Pedro Henrique não teme concorrente e confia em titularidade

O zagueiro Pedro Henrique está otimista em relação às chances de seguir como titular do Corinthians ao lado do paraguaio Balbuena. Elogiado pelo técnico Fábio Carille nos primeiros jogos da temporada, o substituto de Pablo ganhou a concorrência do experiente Henrique, vindo do Fluminense.

“A pressão não me atrapalha de maneira alguma. O Fábio já conversou comigo e vou seguir trabalhando da melhor forma possível. Estou tranquilo quanto a isso, indo bem nos jogos. Com o meu esforço, tenho certeza de que vou continuar como titular”, confiou Pedro Henrique.

Reserva imediato de Balbuena e Pablo na vitoriosa temporada passada, o prata da casa de 22 anos tem demonstrado evolução em 2018. Ao todo, já disputou 57 jogos como profissional do Corinthians, com três gols marcados – o mais recente deles definiu a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, em 4 de fevereiro.

Na rodada passada do Campeonato Paulista, contudo, Pedro Henrique e os seus companheiros amargaram uma derrota por 2 a 1, de virada, para o Santo André, no Bruno José Daniel. O zagueiro ficou incomodado com os vacilos do Corinthians na partida.

“Erramos muitos passes, e estamos acostumados a jogar com a bola no pé. Sem a bola, fica muito difícil. Falhamos nas tomadas de decisão. Às vezes, um companheiro se mostrava mais bem colocado e tocávamos para quem estava apertado. Vamos melhorar nesse sentido”, disse.

Mesmo satisfeito com Pedro Henrique, o Corinthians ainda estuda a contratação de mais um zagueiro para compor o seu elenco – Marllon, que disputou o último Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, voltou à pauta. No plantel, também estão o novato Léo Santos, de quem Carille gosta bastante, Yago, com pouco espaço após retornar de empréstimo para a Ponte Preta, e Vilson, constantemente sob os cuidados do departamento médico.