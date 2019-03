Palmeirenses podem ir ao sambódromo, mas Felipão avisa: “Tem treino de manhã”

Os jogadores do Palmeiras estão liberados para acompanhar os desfiles de Carnaval no Sambódromo, em São Paulo, mas é bom não abusarem. O técnico Luiz Felipe Scolari não dará folga ao elenco nesta sexta e sábado, datas do evento, nem no domingo e segunda-feira, dia seguintes.

“O Carnaval do meu time é igual aos outros. Quem quiser assistir no sambódromo, vamos trabalhar sábado pela manhã, domingo pela manhã e segunda pela manhã. Quinta todos folgaram, mas sábado e domingo eu trabalho. Porque Carnaval para jogador de futebol é trabalho”, avisou o comandante.

O Verdão se prepara para o jogo contra o Junior Barranquilla, estreia na Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Com a intenção de ter uma equipe descansada, o Palestra viaja para a Colômbia já na próxima segunda, à tarde.

O maior Campeão do Brasil vive a expectativa de ver Ricardo Goulart, Dudu e Gustavo Scarpa, prováveis titulares em uma equipe ideal, juntos pela primeira vez. O meia, afastado por lesão, deve voltar ao time justamente contra os cafeteros.