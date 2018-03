Galiotte diverge de agente e avisa que saída de Dudu depende do Palmeiras

O Palmeiras não parece disposto a liberar facilmente a saída de seu capitão Dudu ao término da temporada. Depois de o novo empresário do jogador, André Cury, ter afirmado que o atacante tem interesse em atuar no futebol europeu em 2019, o presidente alviverde, Maurício Galiotte, deixou claro que uma transferência depende da aprovação da equipe.

“É importante dizer que quem define a saída do jogador é o clube. O Dudu tem contrato. Se existir proposta interessante para nós e o atleta, podemos conversar. Fora isso é só especulação. Não existe a menor chance de saída se o clube não concordar”, destacou o presidente, em entrevista ao canal Sportv.

Dudu recentemente trocou de representantes, e Galiotte explicou que já conversou com Cury depois das declarações dadas nesta semana. “Nós já falamos com o empresário, que disse que não era bem assim. E não é bem assim mesmo. Quem define a saída é o clube, em conjunto com o jogador, a não ser que paguem a multa contratual, porque aí é diferente”.

Em concentração junto com o grupo para a estreia na Libertadores de 2018, Galiotte ainda avaliou a cobrança que o Verdão sente nesta temporada. “Pressão vai existir em todos os momentos. É normal que haja esse tipo de cobrança no Palmeiras, já que é uma equipe com um passado muito grande, com uma camisa pesada, então é normal que aconteça e exista a pressão”, comentou o presidente do Verdão ao falar sobre o momento de três jogos sem vencer na temporada.

Galiotte também comentou sobre a polêmica envolvendo a mãe do goleiro Jaílson, que apareceu durante uma matéria jornalística como torcedora do rival Corinthians. “O Jaílson é extremamente dedicado, comprometido e vem indo muito bem com a camisa do Palmeiras. A minha preocupação é com o Jaílson e o que ele representa para o clube e como presidente quero ressaltar e tranquilizar o torcedor que ele é um atleta nosso e que continuará sendo nosso goleiro”.

“É evidente que a principal competição na temporada é a Libertadores da América. Um torneio de maior visibilidade e que tem um prestígio continental, mas afirmo que o Palmeiras irá brigar por todos os títulos possíveis no ano, já que temos um ótimo elenco e capacidade para ter bons resultados”, finalizou o presidente do clube alviverde.