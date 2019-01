Neymar vê críticas injustas e condena fama de cai-cai na Copa: “Não fiz teatro”

A fama de “cai-cai” e as críticas quanto às reações após as faltas sofridas na Copa do Mundo ainda fazem parte da rotina das entrevistas concedidas por Neymar. Mesmo depois da goleada por 9 a 0 do paris Saint-Germain sobre o Guingamp, em que marcou dois gols, o craque voltou aos holofotes pela entrevista concedida ao Canal Footbal Club, em que condenou a perseguição sofrida após o Mundial na Rússia.

De acordo com o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira, o excesso de críticas é normal em sua trajetória como jogador profissional e, no caso da Copa, se deve ao fato do time comandado por Tite não ter conquistado o título. “Se você ver, na maioria dos lances eu realmente sofri a falta. Em nenhum momento eu fiz teatro. Quando você não ganha, as críticas chegam”, disse Neymar.

“Hoje, as pessoas falam muito sobre qualquer coisa que o Neymar faz fora do futebol. Qualquer coisa sobre mim ganha grandes proporções, seja positiva ou negativa”, completou

Depois da Copa do Mundo, a lista de críticos do atacante ganhou a inclusão ilustre de Pelé. O Rei, inclusive, alertou para a fama negativa adquirida pelo brasileiro na competição e para o “trabalho” dado pelo aos árbitros diante de suas simulações. O próprio Neymar, porém, não concordou com o ídolo. “Respeito as críticas de Pelé, mas não concordo”.

Quanto ao futuro e as especulações sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain e um retorno à Espanha, o camisa 10 preferiu não se comprometer e afirmou que quando houver qualquer coisa concreta sobre sua carreira ele será o primeiro a revelar para todos. “Sempre há especulações sobre o meu nome, se eu vou mudar de clube, mas nada muito específico. Quando houver algo seguro, tenham certeza de que falarei com todos”, finalizou.