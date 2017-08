Neymar não treina e é liberado pelo Barça para decidir seu futuro

A novela de Neymar está próxima de ter um desfecho. Nesta manhã de quarta-feira, a equipe do Barcelona se reapresentou para treinar na Espanha e a estrela brasileira nem ao menos se juntou ao grupo. Em comunicado oficial no site do time catalão, o Barça explica que o jogador “expressou desejo de não permanecer no clube” e foi liberado para decidir o seu futuro.

Após mais de um mês de especulações, o atleta finalmente deve dar um grande passo quanto ao seu destino. O Paris Saint-Germain ofereceu uma quantia estratosférica para o camisa 10 da Seleção, além de bancar com a multa rescisória de 222 milhões de euros (aproximadamente 820 milhões de reais) que o Barcelona pedia.

Segundo a notícia no site oficial do Barcelona, antes de o treino começar, o jogador já pediu para ser liberado. “Neymar expressou sua vontade em não continuar no FC Barcelona e o clube deu permissão para que ele não treinasse e resolvesse seu futuro”, disse.

Se tudo correr bem no restante da negociação, o brasileiro deve ser anunciado pelo clube francês ainda nesta semana.