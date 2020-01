Valdivia é anunciado como reforço do Monarcas Morelia, do México

O meia Jorge Valdivia tem um novo clube para 2020: o chileno foi anunciado como reforço do Monarcas Morelia, do México, nesta sexta-feira. O jogador de 36 anos defendeu o Colo Colo, do Chile, nas últimas duas temporadas.

O clube mexicano fez suspense antes de anunciar a chegada de Valdivia. Em suas redes sociais, a equipe publicou no Twitter um vídeo indicando que um “mago” seria reforço do time. Pouco depois, o Monarcas confirmou a chegada do chileno, com um vídeo que possuía imagens do meia com a camisa do Palmeiras.

Seleccionado chileno, campeón de Copa América, mundialista… hay un nuevo Mago en la ciudad, @el_mago_oficial Jorge Valdivia ¡Bienvenido #AMorelia! pic.twitter.com/rAc4gb9k3M — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 4, 2020

Em dezembro, a esposa de Valdivia, Daniela Aranguiz, publicou um stories revelando que tinha o sonho de ver o jogador encerrando sua carreira no Palmeiras. “Isso é o que quero de presente de Natal. Tomara que o velhinho me escute. Meu sonho é você terminar tua carreira na equipe de meus amores o que reconhece quem é você como jogador”, escreveu Daniela.

O Monarcas será o oitavo clube da carreira de Valdivia. Revelado pelo Colo Colo, o meia chegou ao Palmeiras em 2006, permanecendo até 2008. Depois, o jogador teve uma segunda passagem pelo Verdão, de 2010 a 2015. Pelo Verdão, o chileno disputou 240 partidas, tendo marcado 41 gols.