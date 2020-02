À pedido de Elano, Inter de Limeira anuncia atacante Nilson, ex-Santos

Personagem da final da Copa do Brasil de 2015, o atacante Nilson, ex-Santos, foi anunciado nesta terça-feira pela Inter de Limeira, para a disputa do Campeonato Paulista. Segundo o clube, o atleta foi pedido do técnico Elano.

Nilson estava vestindo a camisa do Jorge Wilstermann, da Bolívia, no último ano, quando conquistou o campeonato nacional. Aos 28 anos, o jogador formado pela Portuguesa, coleciona passagens por Vasco, Ventforet Kofu (Japão), Criciúma, Paraná, Bragantino, Boa Esporte, Icasa, Cianorte, São Bento, Santos, América, Novohorizontino, Bangu, Portuguesa (RJ).

A história do atacante ficou marcada de maneira negativa, após perder uma chance clara de gol na decisão da Copa do Brasil de 2015, quando defendia o Santos, contra o Palmeiras, que acabou conquistando o título nacional.

Agora, Nilson aguarda a regularização para poder fazer estreia no Campeonato Paulista e ajudar o Leão a conquistar a classificação para às quartas de final. Hoje, a Inter de Limeira é a líder do grupo C, que tem o São Paulo como terceiro colocado.