Méndez encanta Carille e deve ter aproveitamento imediato no Corinthians

O zagueiro Bruno Méndez movimentou os últimos dias do Corinthians fora do campo, com sua contratação praticamente anunciada pelo Montevideo Wanderers, clube que defendia no Uruguai, na última quarta-feira. Com chegada ao clube marcada para a semana que vem, ele tem feito o técnico Fábio Carille acompanhar de perto o Sul-Americano sub-20 e será integrado diretamente ao elenco principal.

Ainda que esteja em uma competição de base, o capitão dos jovens uruguaios é visto como pronto para disputar uma vaga no time de cima do Corinthians. Membros da comissão técnica elogiaram a sua “postura de capitão”, firmeza e maturidade, ressaltando que Méndez já foi lembrado até por Óscar Tabárez, treinador da seleção principal do Uruguai. Dessa forma, não há chance de ele ser deslocado para os juniores em um primeiro momento.

Fanático por jogos, seja na TV ou no estádio, Carille aproveitou que poderia ter o jovem no elenco e assistiu com atenção redobrada a campanha do Uruguai no sub-20. Ainda que considere Henrique um titular do seu miolo de zaga, ele ainda não tem certo para si qual será a dupla por toda a temporada. Méndez, portanto, tem totais condições de entrar nesse meio.

Um fator que chama a atenção, no entanto, é a altura. Méndez possui 1.84m, estatura que não é exatamente das maiores entre os nomes da posição. Ele é 1 cm mais baixo do que Henrique e 3 cm mais alto do que Manoel, dupla utilizada no último Derby. Marllon, Léo Santos e Pedro Henrique, outras opções no setor, são maiores que o novato.

Méndez é o 11º reforço corintiano para a temporada, completando uma lista formada por Manoel, Michel Macedo, Richard, Júnior Urso, Sornoza, Ramiro, Gustavo Silva, André Luís, Boselli e Vagner Love.

O jogador está com a seleção do Uruguai no Sul-Americano Sub-20, inclusive como capitão da equipe. O Timão só tem mais uma vaga de inscrição para a primeira fase do Campeonato Paulista e ela terá de ser preenchida até 1º de março. Na Sul-Americana, o jovem não pode entrar.