Marcos provoca Corinthians antes de clássico contra o Palmeiras

A semana de Derby costuma ser quente e de muita expectativa entre fãs de Corinthians e Palmeiras. E o ex-goleiro Marcos – ídolo histórico do Verdão – ainda fez questão nesta quinta-feira de cutucar o rival de Parque São Jorge. que sofre com alguns tropeços na temporada.

Em uma publicação nas redes sociais, o campeão mundial de 2002 brincou com a derrota do eterno rival para o Red Bull. Em referência ao patrocinador do time do interior paulista, ele postou uma foto própria antiga em que aparece com asas. “Entendedores, entenderão”, afirmou.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Paulista no sábado. A partida está prevista para sábado, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque.