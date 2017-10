Jogo entre Brasil e Chile quebra recorde de renda do futebol nacional

Em grande fase, a Seleção Brasileira obteve a maior arrecadação da história do futebol brasileiro em sua última partida nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O público de 41.008 torcedores presente no Palestra Itália na noite desta terça-feira desembolsou um total de R$ 15.118.391,02 para acompanhar a vitória por 3 a 0 sobre o Chile.

Antes do confronto entre Brasil e Chile, a partida de maior renda realizada no Brasil havia sido a da decisão da Copa Libertadores da América de 2013, quando o Atlético-MG obteve R$ 14.176.146,00 ao levantar o troféu diante do Olimpia, do Paraguai, no Mineirão.

O público do Palestra Itália se tornou também o maior do estádio do Palmeiras, que havia atraído 40.986 torcedores ao jogo que marcou a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra a Chapecoense.