Internacional oficializa contratação de atacante Roger

Com o término da temporada 2017, o Internacional começou a mostrar as primeiras caras para 2018. Além de efetivar o interino Odair Hellmann como técnico do time, a direção anunciou a contratação do atacante Roger, do Botafogo. O jogador de 32 anos assina contrato com o colorado até dezembro de 2019.

O confirmação do acerto foi feita pelo próprio vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, após o encerramento da Série B. “O atacante Roger, que tem contrato até o final do ano com o Botafogo, assinou um pré-contrato de dois anos. O atleta se apresenta no Inter dia 2 de janeiro junto com os demais jogadores”, disse. A data informada por Melo é referente ao início da pré-temporada do clube gaúcho.

O Inter superou os valores oferecidos pelo Corinthians e selou a contratação de Roger. Natural de Campinas (SP), o atacante já passou por 10 clubes e, em 2017, defendeu o Botafogo onde marcou 17 gols em 46 partidas. Ele está afastado dos gramados há dois meses para tratar de um tumor no rim. No ano de 2015, com o São Paulo, Roger foi campeão da Copa Libertadores da América.