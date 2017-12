Gigantes argentinos estão no caminho dos brasileiros na Libertadores

Os argentinos estarão no caminho dos clubes brasileiros na Copa Libertadores 2018. Em sorteio realizado na noite desta quarta-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Palmeiras caiu no grupo do Boca Juniors, Flamengo vai enfrentar o River Plate, Santos o Estudiantes, e o Corinthians vai duelar contra o Independiente.

No caso alviverde, que tem como adversários certos o Boca Juniors e o Allianza Lima-PER, resta ainda a definição de um último integrante na chave. Esta equipe será o Ganhador 4, que sairá do duelo C4 x C5. Assim será o vencedor de Carabobo-VEN x Guaraní-PAR, e (Montevideo Wanderers ou Olimpia) x Junior Barranquilla-COL.

O Santos é outra equipe brasileira que ainda não conhece todos seus adversários. Além de Estudiantes e Real Garcilaso-PER, o Peixe poderá encarar a Chapecoense. A definição virá do Ganhador 2, que sairá do vencedor de Chapecoense x Nacional (URU), e Banfield (ARG) x Independiente Del Valle (EQU).

Já no grupo do Timão, o Independiente aparece como principal adversário. A equipe argentina é a atual campeã da Sul-Americana, tendo vencido o Flamengo na decisão. Além do Rei de Copas, Millionarios-COL e Deportivo Lara-VEM integram a chave.

Confira os grupos abaixo: