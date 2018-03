United e Sevilla duelam por vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Às 16h45 (de Brasília), o Manchester United recebe o Sevilla no Estádio Old Trafford, em Manchester, precisando de um triunfo para avançar. Isso porque na ida, na Espanha, os times empataram sem gols e agora o vitorioso disputará as quartas de final. Novo 0 a 0 forçará a disputa de pênaltis e igualdade com gols serve aos espanhóis, uma vez que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

O regulamento, na visão do português José Mourinho, comandante do Manchester United, é algo que deve ser desprezado pela sua equipe. Isso porque, ao mesmo tempo que precisa buscar a vitória, os Diabos Vermelhos sabem que não podem sofrer gols.

“Nós não conseguimos gols no primeiro jogo e por isso mesmo sabemos que as dificuldades agora serão maiores. Porém, o empate nos ida nos dá a possibilidade de jogar por uma simples vantagem em casa se quisermos garantir a classificação para as quartas de final. Um time que pretende brigar pelos objetivos mais nobres da competição não deve ficar intimidado com a responsabilidade de ganhar em casa. Acredito que estamos preparados para fazermos um bom jogo contra o Sevilla e atingirmos o objetivo que foi traçado para este duelo”, analisou Mourinho, preocupado em minimizar a pressão que recai nas costas de seus jogadores.

Vincenzo Montella, comandante do Sevilla, sabe que sua equipe precisa fazer um jogo perfeito.

“Vamos precisar administrar a situação em termos defensivos, pois o Mourinho arma suas equipes de forma muito inteligente. Mas não podemos ficar pensando apenas em evitar os gols do adversário, pois temos que ganhar”, explicou Montella.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED x SEVILLA

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

Data: Terça-feira, 13 de março de 2018

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Assistentes: Kevin Blom (Holanda) e Kamphuis Jochem (Holanda)

MANCHESTER UNITED: De Gea; Antonio Valencia, Bailly, Smalling e Ashley Young; Matic, McTominay e Pogba; Alexis Sánchez, Rashford (Martial) e Lukaku

Técnico: José Mourinho

SEVILLA: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet e Escudero; N’Zonzi, Banega e Vázquez; Sarabia, Luis Muriel e Joaquín Correa

Técnico: Vincenzo Montella