Torcida do Milan xinga e pede saída do goleiro Donnarumma após rumores

Nem tudo foi festa na vitória do Milan por 3 a 0 sobre o Hellas Verona pela Copa Itália. Durante o aquecimento, Donnarumma foi vaiado por parte da torcida rossonera, que estendeu uma faixa exigindo a saída do goleiro de 18 anos do clube de Milão.

“Violência moral: 6 milhões por ano e o envolvimento de um irmão parasita? Agora vá, a paciência acabou”, dizia a faixa. Também no decorrer do aquecimento, alguns milanistas cantaram xingando Donnarumma. “Vá embora, pedaço de m…”. Na volta para o vestiário, o goleiro não segurou o choro e foi consolado pelo capitão Bonucci.

O motivo da ira da torcida milanista é o rumor de que o agente do goleiro pediria a anulação da renovação de contrato assinada pelo goleiro em julho. O representante alegou “violência moral” para tal ação.

Os protestos da torcida não atrapalharam o Milan, que fez um grande jogo contra o Verona e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Itália. Na próxima fase, os rossoneros enfrentam seu maior rival, a Internazionale, por uma vaga na semifinal da copa.