Ronaldo vê Cristiano no direito de se achar o melhor da história

O atacante Cristiano Ronaldo se autointitulou, após ganhar a sua quinta Bola de Ouro pela revista France Football na última quinta-feira, como o melhor jogador de futebol da história. Campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1994 e 2002, Ronaldo Fenômeno preferiu não polemizar sobre o tema.

“Ele tem todo o direito de se sentir assim, tem conseguido coisas fantásticas. Se falarmos em termos de números, realmente está acima de grandes lendas do futebol mundial. São cinco bolas de ouro da revista France Football e da Fifa, o que é um marco”, disse o brasileiro, durante evento no campo do Jardim Irene, em São Paulo, neste domingo.

Além de ter igualado o argentino Lionel Messi como melhor jogador do mundo em cinco temporadas, Cristiano Ronaldo atingiu outro recorde na semana passada. Na vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, na última quarta, o camisa 7 do time merengue se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em todos os jogos da primeira fase de uma edição da Liga dos Campeões da Europa.

“Ele tem conseguido coisas fantásticas, então mais do que merecido ser um dos importantes da história”, ressaltou Ronaldo, hoje com 41 anos.

Aos 32, Cristiano Ronaldo tentará nesta semana conquistar o seu quarto título do Mundial de Clubes. Na quarta-feira, o Real Madrid enfrentará o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, pelas semifinais, em Abu Dhabi. Se avançar, irá encarar Grêmio ou Pachuca, do México, na decisão. O português, defendendo o time merengue, ganhou o torneio em 2014 e 2016. Pelo inglês Manchester United, venceu em 2008.