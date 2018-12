Neymar não fica entre os dez melhores da Bola de Ouro

Neymar não ficou entre os dez melhores jogadores de 2018 segundo a revista francesa France Football. Nesta segunda-feira, o brasileiro ficou na 12ª posição da tradicional premiação Bola de Ouro. Os 30 melhores jogadores do mundo segundo a revista estão sendo divulgados em ordem regressiva.

O 12º lugar ocupado pelo camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain representa uma queda brusca com relação ao ano passado. Na premiação de 2017, Neymar foi o terceiro melhor colocado, atrás apenas de Lionel Messi e do vencedor Cristiano Ronaldo.

A temporada 2017-18 foi a primeira de Neymar pelo PSG. O atacante ajudou o time de Paris a conquistar o Campeonato Francês com 13 pontos a mais que o Monaco, vice-líder e campeão da temporada 2016-17, mas não evitou a eliminação precoce na Liga dos Campeões, na qual o PSG caiu nas oitavas de final para o Real Madrid.

Confira o top 30 da Bola de Ouro

11º: N’golo Kanté, volante (Chelsea e França)

12º: Neymar, atacante (Paris Saint-Germain e Brasil)

13º: Luis Suárez, atacante (Barcelona e Uruguai)

14º: Thibaut Courtois, goleiro (Real Madrid e Bélgica)

15º: Paul Pogba, meio-campista (Manchester United e França)

16º: Sergio Aguero, atacante (Manchester City e Argentina)

17º: Gareth Bale, atacante (Real Madrid e País de Gales)

17º: Karim Benzema, atacante (Real Madrid e França)

19º: Roberto Firmino, atacante (Liverpool e Brasil)

19º: Ivan Rakitic, meia (Barcelona e Croácia)

19º: Sergio Ramos, zagueiro (Real Madrid e Espanha)

22º: Edinson Cavani, atacante (Paris Saint-Germain e Uruguai)

22º: Sadio Mané, atacante (Liverpool e Senegal)

22º: Marcelo, lateral esquerdo (Real Madrid e Brasil)

25º: Alisson Becker, goleiro (Liverpool e Brasil)

25º: Mario Mandzukic, atacante (Juventus e Croácia)

25º: Jan Oblak, goleiro (Atlético de Madrid e Eslovênia)

28º: Diego Godin, zagueiro (Atlético de Madrid e Uruguai)

29º: Isco, meia (Real Madrid e Espanha)

29º: Hugo Lloris, goleiro (Tottenham e França)