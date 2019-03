Com gol de Falcao García, Colômbia bate Japão em amistoso

Na manhã desta sexta-feira, o Japão recebeu a Colômbia no Estádio Internacional de Yokohama em partida de caráter amistoso e acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. O gol colombiano foi marcado por Falcao García, de pênalti, na segunda etapa de jogo.

A seleção asiática volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), contra a Bolívia, também em casa. A equipe sul-americana, por sua vez, segue em excursão no oriente e no mesmo dia, às 8h, enfrenta a Coreia do Sul.

O jogo – A primeira chance do duelo foi da equipe visitante. Logo aos três minutos, após cruzamento rasteiro que veio da esquerda, Luis Muriel apareceu quase dentro da pequena área, de carrinho, para completar, mas viu a bola explodir no travessão.

Essa, contudo, foi uma das únicas chances da seleção colombiana durante a primeira etapa. Depois do susto levado, o Japão começou a ser mais incisivo, criando muitas chances principalmente pelo lado direito do campo. Os nipônicos, no entanto, falhavam muito na pontaria, perdendo chances importantes.

A Colômbia ficava com a bola nos pés durante a maior parte do tempo, mas era uma posse estéril. Os sul-americanos demonstravam pouca criatividade, e principalmente por meio dos contra-ataques, eram os japoneses que assustavam mais.

Na segunda etapa, o panorama parecia o mesmo. A Colômbia seguia tentando tomar as ações do jogo, ao passo que o Japão apostava mais no jogo reativo. Aos 10 minutos, após cruzamento na área, Falcao Garcia completou e abriu o placar. O árbitro, no entanto, anulou o gol logo na sequência, pois o atacante usou a mão na jogada.

Nove minutos depois, em nova chegada colombiana, o árbitro viu um toque de mão de Takehiro Tomiyasu, e apontou a marca da cal. Falcao García foi para bola e após uma paradinha, ainda viu o goleiro tocar na bola antes dela morrer no fundo das redes. Três minutos depois, após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Luis Muriel completar de cabeça para o gol. Novamente, contudo, o tento foi anulado, pois o jogador estava em posição de impedimento.

O Japão sentiu muito o gol sofrido, e já não conseguia mais apresentar aquela força ofensiva que foi observada na primeira etapa. Com isso, os dois treinadores aproveitaram para promover testes nas equipes, e passaram a realizar muitas alterações.

Já aos 38 minutos, em uma das raras chances japonesas na segunda etapa e a última da partida, Nakajima recebeu pela direita, deu um belo corte e do bico da área, arriscou. A bola foi venenosa, e após tocar na mão do goleiro, explodiu no travessão.

Coreia do Sul bate a Bolívia

Também em partida amistosa, a Coreia do Sul recebeu a Bolívia no Munsu Cup Stadium e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado já no final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo, por Lee Chung-Young.

A Coreia do Sul volta a entrar em campo na próxima terça-feira, novamente em casa, às 8h (horário de Brasília), diante da Colômbia. Já a seleção boliviana, também na terça-feira, às 7h30, vai ao Japão enfrentar o time da casa.