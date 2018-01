Carrasco do Flamengo na Sul-Americana vai jogar nos EUA

Ezequiel Barco, campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente-ARG, está de malas prontas rumo aos Estados Unidos. O meia argentino, de apenas 18 anos, é o novo reforço do Atlanta United, da MLS, segundo a ESPN americana. O valor da negociação é de 15 milhões de dólares.

Com isso, Barco se torna o jogador mais caro da história da Major League Soccer. Além do valor da compra, o Independiente tem direito a 30% do valor de uma negociação feita até o final de 2019 ou 10% de uma feita antes do fim de 2020. O valor supera os 10 milhões de dólares pagos pelo Toronto FC à Roma pelo volante Bradley, capitão da seleção dos Estados Unidos.

No Brasil, Barco é conhecido por ter marcado o gol que deu o título da Copa Sul-Americana ao Independiente contra o Flamengo, em pleno Maracanã. O argentino converteu um pênalti aos 40 minutos do primeiro tempo e fechou o placar da partida em 1 a 1. Na primeira partida, na Argentina, o Flamengo havia perdido por 2 a 1.