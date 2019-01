Marta não vê pressão por título mundial e menciona Messi

A Seleção Brasileira de futebol feminino está treinando na Granja Comary, em Teresópolis, visando a disputa da Copa do Mundo da modalidade, que será realizada entre os dias sete de junho e sete de julho na França. Apesar de seis vezes melhor do mundo, a atacante Marta nunca conquistou a competição, mas garante que não se sente pressionada por isso. A jogadora, aliás, chegou a citar Messi, que nunca ganhou um título pelo time principal da Argentina.

“Mas o Messi não entrou na história do futebol? Pelo que me lembro, não conquistou a Copa do Mundo. Isso é do brasileiro, que cobra muito, principalmente no futebol. Tem que entrar para ganhar, não só para competir. Em várias competições, sentia que a gente era melhor e não ganhamos. E não é por que não ganhou que não deixa seu nome na história. Não considero que marquei, trabalho para que o futebol feminino permaneça vivo e constante”, afirmou a jogadora após o treinamento desta segunda-feira.

A brasileira, entretanto, destacou a chance de levantar o troféu do tão sonhado Mundial para seu país. “A gente tem essa oportunidade. Vejo como oportunidade, não necessidade. Isso não existe na minha cabeça. Trabalhamos para conquistar objetivos. Se tiver que ser, vai ser. Se não, também não tira o mérito de toda uma história”, declarou.

Prestar a disputar seu quinto Mundial, Marta relembrou a primeira vez que defendeu o Brasil no torneio, 16 anos atrás. “Cansava menos, né? (Brincou). Isso é nítido. Era um futuro meio incerto naquela época. Não imaginava que tudo isso ia acontecer. A diferença maior é a questão física. Nem sempre vamos dar dez piques. Mas a vontade de vencer, a gana, é a mesma. Mas a diferença mesmo é o físico”, afirmou.

Integrando o Grupo C do Mundial, o Brasil enfrentará Itália, Austrália e Jamaica na primeira fase. A estreia está programada para o dia 9 de junho, diante das jamaicanas, no Estádio dos Alpes.