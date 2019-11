Com expectativa por recorde de público, Majestoso decide título do Paulista feminino

Corinthians e São Paulo decidem o título do Campeonato Paulista feminino neste sábado (16), às 11h (de Brasília), na Arena Corinthians. Na partida de ida, disputada no Estádio do Morumbi, o Timão saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0, com gol de Giovanna Crivelari.

Desse modo, as alvinegras podem até empatar com as rivais para poderem levantar o troféu diante de sua torcida. As tricolores, por sua vez, precisam vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo são-paulino por um tento, a decisão irá para os pênaltis.

Para o Majestoso deste final de semana, há a expectativa pelo recorde de público em jogos de futebol feminino no Brasil. O maior número já registrado no país foi de 25.371 torcedores durante a partida entre Iranduba e Santos, na Arena da Amazônia, pelas semifinais do Brasileiro de 2017. Na última quarta-feira, o Timão anunciou que todos os 37 mil ingressos para a decisão foram esgotados.

É a terceira final que o Corinthians disputa em 2019. Antes, o clube alvinegro já havia chegado na fase decisiva do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Pelo nacional, o Timão acabou com o vice-campeonato ao ser derrotado para a Ferroviária. No torneio continental, porém, as corintianas deram o troco nas Guerreiras Grenás e levaram a taça.

O São Paulo também busca o segundo título na temporada. Em agosto, as meninas do Tricolor Paulista sagraram-se campeãs do Brasileiro feminino Série A2 ao derrotarem o Cruzeiro na decisão. O estadual é a segunda competição disputada pelas são-paulinas no ano.