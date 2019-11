Corinthians anuncia ingressos esgotados para a final do Paulista feminino

O Corinthians informou nesta quarta-feira que a torcida esgotou os ingressos disponíveis para o jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista feminino. O Timão enfrenta o São Paulo no sábado (16), às 11h (de Brasília), na Arena Corinthians.

A distribuição começou na manhã desta quarta-feira, com previsão para ocorrer até sexta-feira. No entanto, as entradas se esgotaram em pouco menos de cinco horas. Cerca de 37 mil ingressos estavam disponíveis para a final da competição estadual.

⚠️ ATENÇÃO, FIEL! ⚠️ VAI LOTAR! O Bando de Loucos mais uma vez representou e esgotou a carga de ingressos para a final do Paulistão Feminino, sábado, na @A_Corinthians. Não há mais entradas disponíveis nas bilheterias da Casa do Povo e Parque São Jorge.#AFielÉFoda pic.twitter.com/NYSrHkpvkf — Corinthians (@Corinthians) November 13, 2019

Assim, o público na decisão deve superar o maior já registrado em um jogo de futebol feminino no país. O recorde foi estabelecido na partida ente Iranduba e Santos, na Arena da Amazônia, pelas semifinais do Brasileiro de 2017, quando 25.371 torcedores foram ao estádio.

Campeã da Copa Libertadores feminina, a equipe alvinegra busca conquistar mais um título na temporada. Para isso, o Corinthians joga por um empate contra o rival para sagrar-se campeão diante de sua torcida, já que na primeira partida, no Morumbi, as meninas do Timão saíram com a vitória por 1 a 0.