Ferroviária vence Ituano, assume a ponta do grupo e joga Corinthians para terceiro

A Ferroviária venceu o Ituano por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista e jogou o Corinthians para a terceira colocação na chave. E partida na Fonte Luminosa, os gols da Ferrinha foram marcados por Tony e Higor Meritão.

O primeiro tento foi de pênalti. Aos 40 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda era equilibrada, Fellipe Matheus foi acionado na entrada da área, fez o domínio e foi derrubado por Ricardo Silva. A arbitragem marcou a penalidade e, na cobrança, Tony inaugurou o marcador.

O segundo gol veio apenas na etapa final, com 24 minutos jogados. Maurinho recebeu bola alta, dominou, partiu para cima da marcação e acionou Julinho pela esquerda. O lateral cruzou na medida para a finalização de primeira de Higor Meritão.

O Ituano ainda esboçou uma reação nos minutos finais, quando Martinelli escapou pela esquerda do ataque, fechou para a área e chutou forte. Tadeu fez a defesa, mas Morato, livre no rebote, empurrou para as redes. Com o gol apenas aos 43 minutos, porém, não fouve tempo para os visitantes buscarem o empate.

A Ferrinha lidera o Grupo C do Paulistão, com sete pontos, dois a mais do que o Bragantino. Já o Ituano sai da zona de classificação no Grupo D e, com os mesmos quatro, agora é o terceiro.

A Ferroviária volta a campo na próxima segunda-feira, novamente na Fonte Luminosa, às 20h, para receber o Red Bull, que vem embalado. Já o Ituano joga no domingo, às 19h, para receber o Santos de Jorge Sampaoli, que está com 100% de aproveitamento.