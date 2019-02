Em clima de Oscar, Corinthians provoca Palmeiras pelo “Vice” de 2018

O evento do Oscar, premiação do melhor do cinema no ano, motivou o Corinthians a elogias os centroavantes Gustagol e Boselli, e, de quebra, provocar o rival Palmeiras.

Em postagem, o Timão colocou o filme “Vice”, como o melhor de 2018. O nome foi uma brincadeira em alusão ao segundo lugar conquistado pelo Verdão no Campeonato Paulista do último ano. A obra “Vice”, do diretor Adam McKay concorreu a oito estatuetas do prêmio.

Ainda no clima cinematográfico, o artilheiro Gustagol, autor de oito tentos na temporada, foi transformado em “Pantera Negra”. Já Mauro Boselli, argentino que fez o seu primeiro gol pelo Alvinegro neste domingo, diante do Botafogo-SP, apareceu no cartaz de “Nasce uma estrela”.