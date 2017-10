Corinthians é o time mais valioso das Américas em 2017

A revista Forbes do México divulgou a lista dos 50 clubes mais valiosos das Américas de 2017, e dois brasileiros encabeçam a lista. Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians lidera também o ranking com o valor de mercado estimado em R$ 1,8 bilhão, seguido do Grêmio, com R$ 933,7 milhões. Além de estarem na ponta da lista, os dois são os únicos brasileiros que aparecem no top 10.

O River Plate é o único argentino que no ranking e figura a oitava colocação. Os outros brasileiros são: o São Paulo (13º), Flamengo (17º), o Atlético-MG (19º), o Cruzeiro (20º), o Santos (23º), o Fluminense (28º), o Vasco da Gama (30º), o Vitória (39º) e o Sport (45º), . Um dos clubes que mais contratou em 2017, o Palmeiras não aparece na lista da revista mexicana.

Segundo a publicação, os critérios utilizados para elaborar o ranking foram: o valor do plantel (apenas os jogadores que pertencem ao clube e não os emprestados), valor da marca e o custo do estádio (caso pertença ao clube). A análise foi realizada entre as 15 principais ligas americanas (no qual apenas a primeira divisão é levada em consideração). Ao todo, foram pesquisados mais de 150 clubes.

Confira os primeiros cinco colocados da lista

1º) Corinthians – R$ 1,8 bilhão

2º) Grêmio – R$ 933,7 milhões

3º) Chivas Guadalajara (México) – R$ 884,1 milhões

4º) Monterrey (México) – R$ 850,3 milhões

5º) Red Bull NY (EUA) – R$ 753,6 milhões